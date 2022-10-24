UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Москві триває мобілізація попри заяви влади, але ЗМІ заборонили про це писати, - ГУР

Фото: в Москві триває мобілізація попри заяви влади, але ЗМІ заборонили про це писати (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Москві продовжується так звана "часткова мобілізація", незважаючи на заяви місцевої влади про її дострокове припинення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення "часткової мобілізації", продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи", - сказано в ньому.

Зазначається, що зараз влада РФ зупинила роботу виключно так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" й призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях.

При цьому журналістам заборонили висвітлювати цю тему - у спеціальних "темниках" (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними розвідки, що на даний момент на полігонах у Московській області триває підготовка мобілізованих військових. Після підготовки планується відправка підрозділів на війну в Україні.

Через брак офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці в Росії призначають військових, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" і мають бойовий досвід в Україні.

Також підтверджується кількість мобілізованих до лав Збройних сил РФ "першої хвилі" - щонайменше 200 тисяч осіб.

Зазначається, що подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному" варіанті часів Другої Світової війни.

"Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗС України залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації", - додають у ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва достроково зупинила мобілізацію через антипутінський тренд у настроях москвичів.

Як відомо, мобілізація в РФ почалася 21 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваГлавное управление разведкиМобілізація в Росії