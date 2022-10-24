В Москве продолжается мобилизация, несмотря на заявления властей, но СМИ запретили об этом писать, - ГУР

В Москве продолжается так называемая "частичная мобилизация", несмотря на заявления местных властей о ее досрочном прекращении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Несмотря на публичные заявления мэра Москвы Собянина о завершении "частичной мобилизации", продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы", - говорится в нем.
Отмечается, что сейчас власти РФ остановили работу исключительно так называемых "мобильных мобилизационных пунктов" и приостановили практику "облав" на военнообязанных в общественных местах.
При этом журналистам запретили освещать эту тему - в специальных "темниках" (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы "облав" в Москве и Санкт-Петербурге.
По данным разведки, на данный момент на полигонах в Московской области продолжается подготовка мобилизованных военных. После подготовки планируется отправка подразделений на войну по Украине.
За неимением офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке в России назначают военных, подписавших контракт в воинском звании "рядовой" и имеющих боевой опыт в Украине.
Также подтверждается количество мобилизованных в ряды Вооруженных сил РФ "первой волны" - не менее 200 тысяч человек.
Следует отметить, что дальнейшая мобилизация будет продолжаться в "классическом" варианте времен Второй Мировой войны.
"Первая часть мобилизованных направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее) предназначена для стабилизации линии фронта. Следующие части мобилизованных будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава. По аналогичному принципу к ведению боевых действий против ВС Украины будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и другие волны мобилизации", - добавляют в ГУР.
Напомним, ранее сообщалось, что Москва досрочно остановила мобилизацию из-за антипутинского тренда в настроениях москвичей.
Как известно, мобилизация в РФ началась 21 сентября.
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