Москва достроково зупинила мобілізацію через антипутінський тренд, - "Медуза"

Москва стала одним з перших російських регіонів, який вирішив зупинити мобілізацію до завершення її термінів. Причина - чіткий антипутінський тренд у настроях москвичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза" .

За словами близьких до Кремля джерел "Медузи", за оцінкою місцевої влади "населення було фрустовано" проведенням мобілізації. Ставлення до неї погіршилося після облав на призовників у першій половині жовтня.

"Люди натурально поховалися. Вони бояться і не впевнені в майбутньому. Багато хто поїхав. Рівень страху та невдоволення тільки підвищувався. Москва перетворилася зовсім на інше місто. Облави біля метро - це вже цирк з кіньми, треба було припиняти", - зазначив один із співрозмовників. .

При цьому видання зазначає, що мер Сергій Собянін вважав за краще не сперечатися з Кремлем щодо мобілізації, хоча намагається не асоціюватись з військовим повісткою. А у своєму емоційному зверненні з приводу її завершення описав те, з чим доведеться зіткнутися мобілізованим, практично як стихійне лихо.

Джерела "Медузи" також підтвердили, що на замовлення адміністрації Володимира Путіна у великих російських містах провели опитування та з'ясували, що мобілізацією незадоволені не лише москвичі.

"Чіткий антипутінський тренд, навіть серед тих, хто підтримує "спецоперацію". Навіть якщо людина за неї, все одно заявляє, що все організовано погано, а винен президент - він же поставив усіх цих чиновників та військових", - додав співрозмовник.

За даними видання, через це найближчими днями планують припинити мобілізацію ще й у Санкт-Петербурзі, хоча там план набору не виконано.