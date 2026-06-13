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В Москве и Петербурге водители уже ощутили последствия ударов по НПЗ (видео)

22:25 13.06.2026 Сб
3 мин
В нескольких регионах России водители больше не смогут заправить полные баки
aimg Сергей Козачук
В Москве и Петербурге водители уже ощутили последствия ударов по НПЗ (видео) Фото: в Москве и Петербурге ввели лимиты на заправках (Getty Images)
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В нескольких регионах России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, крупные сети АЗС ввели жесткие лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новая газета Европа".

Где и какие ограничения ввели

На заправках компании "Татнефть" в Москве и Санкт-Петербурге действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо в одни руки.

Как отмечают журналисты, компания ограничила продажу топлива вообще во всех регионах своего присутствия.

Другие крупные сети АЗС в российской столице также ввели лимиты:

  • "Роснефть" - позволяет заправлять не более 90 литров в бак или канистру
  • "Лукойл" - установил ограничение до 100 литров бензина или дизеля на один чек.
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Временные лимиты ввели и на некоторых заправках в Татарстане. Местные власти уверяют, что это сделано "во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации".

В то же время в профильном комитете Санкт-Петербурга утверждают, что никаких предпосылок для дефицита топливных ресурсов пока нет.

Что стало причиной лимитов

Введение ограничений на заправках совпало во времени с успешными ударами по российской нефтяной инфраструктуре.

Накануне украинские беспилотники атаковали в Татарстане крупный нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО", который принадлежит компании "Татнефть", а также предприятие "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Топливный кризис РФ

Напомним, проблемы с топливом в РФ и на оккупированных территориях резко обострились после серии точечных ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре и логистике врага.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 7 июня украинские военные поразили две крупнейшие нефтебазы в Крыму, в частности нефтеперевалочный комплекс в Феодосии и базу "Семиколодезянская", которая обеспечивала топливом группировку российских войск.

Из-за уничтожения топливных складов и железнодорожных узлов логистическая система оккупантов оказалась в состоянии коллапса. В результате захватчики официально признали, что грузовики с горючим не доехали до Крыма из-за огневого контроля Украины, что заставило оккупационные власти полуострова полностью остановить даже выдачу бензина по ранее введенным талонам.

Эксперты отмечают, что из-за регулярных налетов беспилотников нефтеперерабатывающая отрасль России уже просела до уровня экономического кризиса 2009 года. Поскольку российские НПЗ после атак вынуждены останавливаться на длительные ремонты из-за нехватки импортных деталей, дефицит топлива начал стремительно распространяться из прифронтовых регионов непосредственно в крупнейшие города страны-агрессора.

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