В Москве и Петербурге водители уже ощутили последствия ударов по НПЗ (видео)
В нескольких регионах России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, крупные сети АЗС ввели жесткие лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новая газета Европа".
Где и какие ограничения ввели
На заправках компании "Татнефть" в Москве и Санкт-Петербурге действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо в одни руки.
Как отмечают журналисты, компания ограничила продажу топлива вообще во всех регионах своего присутствия.
Другие крупные сети АЗС в российской столице также ввели лимиты:
- "Роснефть" - позволяет заправлять не более 90 литров в бак или канистру
- "Лукойл" - установил ограничение до 100 литров бензина или дизеля на один чек.
Временные лимиты ввели и на некоторых заправках в Татарстане. Местные власти уверяют, что это сделано "во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации".
В то же время в профильном комитете Санкт-Петербурга утверждают, что никаких предпосылок для дефицита топливных ресурсов пока нет.
Что стало причиной лимитов
Введение ограничений на заправках совпало во времени с успешными ударами по российской нефтяной инфраструктуре.
Накануне украинские беспилотники атаковали в Татарстане крупный нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО", который принадлежит компании "Татнефть", а также предприятие "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.
Топливный кризис РФ
Напомним, проблемы с топливом в РФ и на оккупированных территориях резко обострились после серии точечных ударов Сил обороны Украины по топливной инфраструктуре и логистике врага.
Как писало РБК-Украина, в ночь на 7 июня украинские военные поразили две крупнейшие нефтебазы в Крыму, в частности нефтеперевалочный комплекс в Феодосии и базу "Семиколодезянская", которая обеспечивала топливом группировку российских войск.
Из-за уничтожения топливных складов и железнодорожных узлов логистическая система оккупантов оказалась в состоянии коллапса. В результате захватчики официально признали, что грузовики с горючим не доехали до Крыма из-за огневого контроля Украины, что заставило оккупационные власти полуострова полностью остановить даже выдачу бензина по ранее введенным талонам.
Эксперты отмечают, что из-за регулярных налетов беспилотников нефтеперерабатывающая отрасль России уже просела до уровня экономического кризиса 2009 года. Поскольку российские НПЗ после атак вынуждены останавливаться на длительные ремонты из-за нехватки импортных деталей, дефицит топлива начал стремительно распространяться из прифронтовых регионов непосредственно в крупнейшие города страны-агрессора.