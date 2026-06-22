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До Москви почали стягувати "Панцирі" після удару по НПЗ

19:22 22.06.2026 Пн
2 хв
Перекидання цих комплексів послаблює захист інших ворожих об'єктів
aimg Валерій Ульяненко
До Москви почали стягувати "Панцирі" після удару по НПЗ Фото: ЗРГК "Панцир" (Getty Images)
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Росіяни масово стягують зенітні комплекси до Московського нафтопереробного заводу після успішних ударів українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Щоб захистити Московський НПЗ від нових атак, військові РФ розмістили навколо нього одразу кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". Як свідчать опубліковані в мережі відео, три такі установки різних модифікацій поставили в радіусі 300 метрів одна від одної.

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Комплекси розташували на найвищих доступних точках - естакадах з'їзду з Московської кільцевої автодороги (МКАД), що менш ніж за кілометр від території підприємства. Таким чином, зараз впритул до заводу розгорнуто щонайменше чотири системи "Панцир".

Не виключено, що неподалік можуть знаходитися й інші установки, які поки що не потрапили на відео.

До Москви почали стягувати &quot;Панцирі&quot; після удару по НПЗФото: росіяни стягнули "Панцирі" до Московського НПЗ (defence-ua.com)

До Москви почали стягувати &quot;Панцирі&quot; після удару по НПЗФото: росіяни стягнули "Панцирі" до Московського НПЗ (defence-ua.com)

Перекидання ППО до Московського НПЗ означає, що російське командування зняло ці комплекси з інших напрямків. Це значно послаблює захист інших важливих для РФ об'єктів та може підвищити ефективність майбутніх українських атак.

Що відомо про ЗРГК "Панцир"

Цей комплекс розроблявся для захисту важливих військових і стратегічних об'єктів від повітряних загроз. Останніми роками такі системи дедалі частіше розміщують на дахах будівель у Москві для прикриття ключових об'єктів інфраструктури.

Комплекс призначений для перехоплення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

Однією з головних особливостей "Панцира" є поєднання ракетного та артилерійського озброєння на одній платформі. Для ураження цілей на значній відстані використовуються керовані ракети, тоді як на ближніх дистанціях можуть застосовуватися автоматичні гармати, зокрема проти низьколітаючих дронів.

Крім боротьби з повітряними цілями, комплекс здатний вести вогонь по легкоброньованій техніці та живій силі противника.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня та вранці дрони атакували Москву. Однією з головних цілей безпілотників став Московський НПЗ у районі Капотня.

Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що дрони повністю зупинили Московський НПЗ. Завод припинив переробку нафти на невизначений термін через критичні руйнування чотирьох великих резервуарів та технологічних установок.

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