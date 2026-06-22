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В Москву начали стягивать "Панцири" после удара по НПЗ

19:22 22.06.2026 Пн
2 мин
Переброска этих комплексов ослабляет защиту других вражеских объектов
aimg Валерий Ульяненко
В Москву начали стягивать "Панцири" после удара по НПЗ Фото: ЗРГК "Панцирь" (Getty Images)
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Россияне массово перебрасывают зенитные комплексы к Московскому нефтеперерабатывающему заводу после успешных ударов украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Чтобы защитить Московский НПЗ от новых атак, военные РФ разместили вокруг него сразу несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Как свидетельствуют опубликованные в сети видео, три таких установки разных модификаций разместили в радиусе 300 метров друг от друга.

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Комплексы разместили на самых высоких доступных точках - эстакадах съезда с Московской кольцевой автодороги (МКАД), расположенных менее чем в километре от территории предприятия. Таким образом, сейчас в непосредственной близости от завода развернуто как минимум четыре системы "Панцирь".

Не исключено, что неподалеку могут находиться и другие установки, которые пока не попали на видео.

В Москву начали стягивать &quot;Панцири&quot; после удара по НПЗФото: россияне стянули "Панцири" к Московскому НПЗ (defence-ua.com)

В Москву начали стягивать &quot;Панцири&quot; после удара по НПЗФото: россияне стянули "Панцири" к Московскому НПЗ (defence-ua.com)

Переброска ПВО к Московскому НПЗ означает, что российское командование сняло эти комплексы с других направлений. Это значительно ослабляет защиту других важных для РФ объектов и может повысить эффективность будущих украинских атак.

Что известно о ЗРГК "Панцирь"

Этот комплекс разрабатывался для защиты важных военных и стратегических объектов от воздушных угроз. В последние годы такие системы все чаще размещают на крышах зданий в Москве для прикрытия ключевых объектов инфраструктуры.

Комплекс предназначен для перехвата самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Одной из главных особенностей "Панциря" является сочетание ракетного и артиллерийского вооружения на одной платформе. Для поражения целей на значительном расстоянии используются управляемые ракеты, тогда как на ближних дистанциях могут применяться автоматические пушки, в частности против низколетящих дронов.

Помимо борьбы с воздушными целями, комплекс способен вести огонь по легкобронированной технике и живой силе противника.

Напомним, в ночь на 18 июня и утром дроны атаковали Москву. Одной из главных целей беспилотников стал Московский НПЗ в районе Капотни.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что дроны полностью остановили работу Московского НПЗ. Завод приостановил переработку нефти на неопределенный срок из-за критических повреждений четырех крупных резервуаров и технологических установок.

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