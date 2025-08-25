У Москві стався вибух у магазині іграшок поруч зі штаб-квартирою ФСБ: перші деталі

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, внаслідок "надзвичайної події" є загиблий та поранені. За його словами, причиною вибуху стало несправне обладнання.

Російські ЗМІ писали, що вибухнув балон із газом для повітряних куль.

У департаменті охорони здоров’я російської столиці заявили, що "подія" сталась на третьому поверсі, двох постраждалих госпіталізували, а ще одному надали допомогу на місці.

Людей із приміщення магазину іграшок, де також розташовані ресторани, кінотеатр та інші магазини, евакуювали.

Як повідомляють російські Telegram-канали, одним із трьох постраждалих після вибуху в Центральному дитячому магазині виявився співробітник ФСБ. На місці події знайшли його сумку із службовим посвідченням.

Telegram-канал Astra, який опублікував кадри з місця події, наводить слова дружини постраждалого. Вона розповіла, що у її чоловіка серйозні пошкодження ніг, у лікарні його ввели у стан штучної коми. До дитячого магазину він міг прийти із сусідньої будівлі на обід.