В Москве произошел взрыв в магазине игрушек рядом со штаб-квартирой ФСБ: первые детали

Иллюстративное фото: в Москве произошел взрыв в магазине игрушек (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газового баллона в Центральном детском магазине Москвы. Он расположен на Лубянской площади, рядом со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате "чрезвычайного происшествия" есть погибший и раненые. По его словам, причиной взрыва стало неисправное оборудование.

Российские СМИ писали, что взорвался баллон с газом для воздушных шаров.

В департаменте здравоохранения российской столицы заявили, что "происшествие" произошло на третьем этаже, двух пострадавших госпитализировали, а еще одному оказали помощь на месте.

Людей из помещения магазина игрушек, где также расположены рестораны, кинотеатр и другие магазины, эвакуировали.

Как сообщают российские Telegram-каналы, одним из трех пострадавших после взрыва в Центральном детском магазине оказался сотрудник ФСБ. На месте происшествия нашли его сумку со служебным удостоверением.

Telegram-канал Astra, который опубликовал кадры с места происшествия, приводит слова жены пострадавшего. Она рассказала, что у ее мужа серьезные повреждения ног, в больнице его ввели в состояние искусственной комы. В детский магазин он мог прийти из соседнего здания на обед.

 

 

 

 

В ночь на 17 августа в Москве произошел масштабный пожар возле станции Щербинка. По данным оперативных служб, площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Огонь уничтожил склады, кафе, пекарню и перекинулся на соседние здания.

В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". В результате атаки возникли масштабные пожары.

