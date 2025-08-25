В Москве произошел взрыв в магазине игрушек рядом со штаб-квартирой ФСБ: первые детали

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газового баллона в Центральном детском магазине Москвы. Он расположен на Лубянской площади, рядом со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате "чрезвычайного происшествия" есть погибший и раненые. По его словам, причиной взрыва стало неисправное оборудование.
Российские СМИ писали, что взорвался баллон с газом для воздушных шаров.
В департаменте здравоохранения российской столицы заявили, что "происшествие" произошло на третьем этаже, двух пострадавших госпитализировали, а еще одному оказали помощь на месте.
Людей из помещения магазина игрушек, где также расположены рестораны, кинотеатр и другие магазины, эвакуировали.
Как сообщают российские Telegram-каналы, одним из трех пострадавших после взрыва в Центральном детском магазине оказался сотрудник ФСБ. На месте происшествия нашли его сумку со служебным удостоверением.
Telegram-канал Astra, который опубликовал кадры с места происшествия, приводит слова жены пострадавшего. Она рассказала, что у ее мужа серьезные повреждения ног, в больнице его ввели в состояние искусственной комы. В детский магазин он мог прийти из соседнего здания на обед.
