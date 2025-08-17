Вогняний апокаліпсис у Москві: полум’я знищує склади та заклади харчування

Масштабна пожежа охопила територію біля станції Щербинка в Москві. За попередньою інформацією, вогонь знищує склади, кафе і пекарню, а також перекинувся на сусідні будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

В ніч на 17 серпня в Москві сталася масштабна пожежа біля станції Щербинка. За даними оперативних служб, площа пожежі вже склала близько 600 квадратних метрів.

На місці події працюють кілька підрозділів пожежної охорони. Причини займання наразі з’ясовуються, також ведеться перевірка інформації про можливих постраждалих.

Як заявили в прес-службі ГУ МНС Росії по Москві, інцидент трапився на Люблінській вулиці, будинок 10.

Очевидці повідомляють про густий дим та сильне задимлення в районі пожежі. На кадрах можна побачити, що вогонь дуже сильний та охопив велику площу.

Рятувальні служби працюють на межі можливостей, намагаючись локалізувати полум’я та не допустити його поширення на житлові будинки та критично важливі об’єкти інфраструктури.

Місцева влада закликала громадян утриматися від проходу поблизу епіцентру пожежі та уважно стежити за повідомленнями екстрених служб.