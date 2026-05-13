В Москве произошел пожар на территории Кремля в Измайлово

В Москве в ночь с 12 на 13 мая случился пожар на территории Кремля. Однако речь идет не про объект в центре столицы РФ, а про культурно-развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово" ближе к окраине города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам очевидцев, которых цитируют медиа, пожар вспыхнул вечером 12 мая на территории культурно-развлекательного комплекса "Кремль в Измайлово".

Как утверждается, огонь распространился на кровле одного из административных зданий. Общая площадь пожара достигла 200 квадратов метров, после чего огонь расширился на 1000 квадратных метров.

В московском МЧС заявили, что возгорание произошло в металлокаркасном строении на улице Вернисажной.

При этом РосСМИ "Осторожно, Москва" пишет, что по их данным, пожар начался в техническом помещении квестов, которое находится рядом с музейным комплексом. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание и неисправность проводки.

Согласно последней информации, на данный момент были спасены 5 человек при пожаре на территории Кремлля. К тушению огня привлечены более 100 человек и 30 единиц техники.