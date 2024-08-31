У Москві спалахнула потужна пожежа: її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)

Пожежі в Росії

Нагадаємо, днями на Рязанській електростанції сталася пожежа. У мережі публікували кадри, на яких було помітно, що станцію затягнуло димом. Також очевидці повідомляли, що чули вибух.

Крім того, у Ростовській області більше тижня горіла нафтобаза комбінату "Кавказ" в місті Пролетарську. Її атакували українські військові. За даними РБК-Україна, це була операція ГУР Міноборони.

Також у Волгоградській області після атаки дронів спалахнула пожежа у районі аеродрому "Маріновка".

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