Нафтобазу в Ростовській області атакувало ГУР українськими дронами, - джерела

Вночі росіяни повідомили про атаку на нафтобазу в Ростовській області. За ударом стояло Головне управління розвідки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, у ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ", що розташована в районі Пролетарську Ростовської обл.

Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

За інформацією російських місцевих Telegram-каналів відомо, що очевидці чули принаймні три вибухи в районі об'єкта з подальшим займанням резервуарів з пальним.

Наразі на обʼєкті досі намагаються ліквідувати пожежу. Детальні результати ураження нафтобази уточнюються.