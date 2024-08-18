Нафтобазу в Ростовській області атакувало ГУР українськими дронами, - джерела
Вночі росіяни повідомили про атаку на нафтобазу в Ростовській області. За ударом стояло Головне управління розвідки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерел, у ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ", що розташована в районі Пролетарську Ростовської обл.
Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.
Як повідомляють джерела в українській розвідці, атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
За інформацією російських місцевих Telegram-каналів відомо, що очевидці чули принаймні три вибухи в районі об'єкта з подальшим займанням резервуарів з пальним.
Наразі на обʼєкті досі намагаються ліквідувати пожежу. Детальні результати ураження нафтобази уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні під ранок російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті.
За попередніми даними по об'єкту було нанесено відразу кілька ударів.
Пожежі та вибухи на НПЗ в Росії
Нагадаємо, що Україна вже тривалий час завдає ударів по нафтопереробних об'єктам Російської Федерації. Зокрема 4 серпня була сильна пожежа біля нафтобази у Азові Ростовської області.
Незадовго до того українські дрони успішно атакували й інші російські нафтобази. Зокрема в Тамбовській області та у республіці Адигея.
Ще один нафтооб'єкт горів у Ростовській області. Згідно з даними джерела РБК-Україна, це була спецоперація СБУ.
Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський розповів, що безпілотники СБУ уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.