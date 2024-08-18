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Нафтобазу в Ростовській області атакувало ГУР українськими дронами, - джерела

Україна, Неділя 18 серпня 2024 17:34
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Нафтобазу в Ростовській області атакувало ГУР українськими дронами, - джерела Фото: атаку на нафтобазу в Ростовській області здійснило ГУР (militarist.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Каріна Левицька

Вночі росіяни повідомили про атаку на нафтобазу в Ростовській області. За ударом стояло Головне управління розвідки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, у ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ", що розташована в районі Пролетарську Ростовської обл.

Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

За інформацією російських місцевих Telegram-каналів відомо, що очевидці чули принаймні три вибухи в районі об'єкта з подальшим займанням резервуарів з пальним.

Наразі на обʼєкті досі намагаються ліквідувати пожежу. Детальні результати ураження нафтобази уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні під ранок російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті.

За попередніми даними по об'єкту було нанесено відразу кілька ударів.

Пожежі та вибухи на НПЗ в Росії

Нагадаємо, що Україна вже тривалий час завдає ударів по нафтопереробних об'єктам Російської Федерації. Зокрема 4 серпня була сильна пожежа біля нафтобази у Азові Ростовської області.

Незадовго до того українські дрони успішно атакували й інші російські нафтобази. Зокрема в Тамбовській області та у республіці Адигея.

Ще один нафтооб'єкт горів у Ростовській області. Згідно з даними джерела РБК-Україна, це була спецоперація СБУ.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський розповів, що безпілотники СБУ уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.

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