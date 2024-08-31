В Москве вспыхнул мощный пожар: его тушат четыре вертолета и корабль (видео)

Пожары в России

Напомним, на днях на Рязанской электростанции произошел пожар. В сети публиковали кадры, на которых было видно, что станцию затянуло дымом. Также очевидцы сообщали, что слышали взрыв.

Кроме того, в Ростовской области больше недели горела нефтебаза комбината "Кавказ" в городе Пролетарске. Ее атаковали украинские военные. По данным РБК-Украина, это была операция ГУР Минобороны.

Также в Волгоградской области после атаки дронов вспыхнул пожар в районе аэродрома "Мариновка".

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