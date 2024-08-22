Супутники зафіксували пожежі на аеродромі у Волгоградській області після атаки дронів (фото)

Сьогодні вночі, 22 серпня, дрони атакували військовий аеродром "Маріновка", що у Волгоградській області РФ. Фото загоряння летовища зафіксували на супутникових знімках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові групи "Крым. Реалии" та Astra.

Зазначається, що через Супутники НАСА зафіксовано три осередки загоряння на території аеродрому. Один із них розташований на майданчику, на якому, згідно із супутниковими знімками, стоять літаки.

Ще один - північніше, на території, де розташовані, зокрема, резервуари. Ще одна пожежа виникла на території, де проходить рульова доріжка аеродрому.

Як зазначає моніторингова група, Судячи зі знімків NASA, в ніч на 22 серпня на території аеродрому виникло кілька пожеж. На супутникових знімках авіабази від 19 серпня видно майже тридцять військових літаків і вісім вантажівок.

Фото: супутникові знімки загоряння на військовому аеродромі "Маріновка" (скрін фото)

За словами губернатора регіону Андрія Бочарова, атаку на Маринівку відбито, більшу частину безпілотників знищено.

"Унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони", - повідомив Бочаров.

Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислоковані фронтові самольоти-розвідники Су-24МР 2-й окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВВС і ПВО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилі 6970-й авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ВКО.

Також OSINT-дослідники стверджують, що там могли базуватись винищувачі Су-34.

Водночас повідомляється, що волгоградський аеропорт наразі не працює через атаку по обласному військовому аеродрому.