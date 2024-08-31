У Москві спалахнула потужна пожежа: її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)

Потужна пожежа спалахнула у Москві у суботу, 31 серпня. Вогонь намагаються загасити відранку, залучили гелікоптери та корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії.

За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити.

Пожежа охопила територію площею понад тисячу квадратних метрів. Російське МНС залучила до гасіння пожежі спеціальний корабель "Полковник Чернишев", а також чотири гелікоптери Московського авіаційного центру - три Ка-32 і Мі-26.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, днями на Рязанській електростанції сталася пожежа. У мережі публікували кадри, на яких було помітно, що станцію затягнуло димом. Також очевидці повідомляли, що чули вибух.

Крім того, у Ростовській області більше тижня горіла нафтобаза комбінату "Кавказ" в місті Пролетарську. Її атакували українські військові. За даними РБК-Україна, це була операція ГУР Міноборони.

Також у Волгоградській області після атаки дронів спалахнула пожежа у районі аеродрому "Маріновка".

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