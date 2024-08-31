В Москве вспыхнул мощный пожар: его тушат четыре вертолета и корабль (видео)

Мощный пожар вспыхнул в Москве в субботу, 31 августа. Огонь пытаются потушить с утра, привлекли вертолеты и корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС России.

По словам российских спасателей, вертолеты сбросили уже более 350 тонн воды, но огонь не удалось потушить.

Пожар охватил территорию площадью более тысячи квадратных метров. Российское МЧС привлекло к тушению пожара специальный корабль "Полковник Чернышев", а также четыре вертолета Московского авиационного центра - три Ка-32 и Ми-26.

Пожары в России

Напомним, на днях на Рязанской электростанции произошел пожар. В сети публиковали кадры, на которых было видно, что станцию затянуло дымом. Также очевидцы сообщали, что слышали взрыв.

Кроме того, в Ростовской области больше недели горела нефтебаза комбината "Кавказ" в городе Пролетарске. Ее атаковали украинские военные. По данным РБК-Украина, это была операция ГУР Минобороны.

Также в Волгоградской области после атаки дронов вспыхнул пожар в районе аэродрома "Мариновка".

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