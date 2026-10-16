У Москві припинено роботу одразу чотирьох аеропортів через атаку дронів

Спочатку Собянін повідомив про те, що знищено 10 дронів, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працювали спеціалісти екстрених служб.

Потім, через 20 хвилин, росчиновник відзвітував про нібито збиття ще 11 безпілотників, ще трохи пізніше - знищили начебто ще 16.

"ППО Міноборони збили 12 безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін о 0:15.

Відомо, що через нашестя дронів усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово призупинили роботу, про що повідомила Росавіація. Йдеться про Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський.