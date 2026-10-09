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Дрони не дали літаку Путіна приземлитися в Москві, - ЗМІ

21:02 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Дрони не дали літаку Путіна приземлитися в Москві, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Літак російського диктатора Володимира Путіна, на якому він повертався з Туркменістану, не зміг одразу приземлитися в Москві та був перенаправлений до Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".

У п'ятницю ввечері, 8 жовтня, одразу кілька літаків спеціального льотного загону "Росія", який перевозить вище керівництво РФ, кружляли над Москвою.

Не менше трьох бортів поверталися з Туркменістану, де Путін брав участь у саміті СНД.

За даними Flightradar24, у небі над Підмосков'ям здійснювали маневри декілька урядових бортів, зокрема два президентських Іл-96-300ПУ (бортові номери RA-96022 та RA-96020).

Один із них виконував маневри у повітрі близько 30 хвилин.

Причиною затримки могли стати тимчасові обмеження на виліт та приліт у московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво, які запровадили після 15:40.

Дрони не дали літаку Путіна приземлитися в Москві, - ЗМІ
Фото: літак Путіна з Туркменістану не зміг сісти в Москві та приземлився в Петербурзі (Flightradar24)

Кадри прибуття Путіна до Туркменістану свідчать, що він летів на борту Іл-96 із номером RA-96025.

  • Борт вилетів із Туркменістану о 13:33 за московським часом.

  • Згідно із сервісом FlightRadar24, лайнер мав приземлитися у Внуково, однак змінив маршрут і о 17:38 сів у анкт-петербурзькому аеропорту Пулково.

  • Вже о 18:10 цей же літак вилетів з Петербурга у напрямку Москви.

Загалом у візиті до Туркменістану брали участь чотири літаки Іл-96. Інші борти приземлилися у Внуково в інтервалі між 18:00 та 19:00.

Нагадаємо, російська столиця та Підмосков’я регулярно опиняються під ударами безпілотників.

Зокрема, 9 жовтня Москва та область опинилися під атакою БПЛА та малих повітряних куль, через що у місті працювала система протиповітряної оборони.

Крім того, у ніч на 6 жовтня ударні дрони заходили на Московський регіон з кількох напрямків.

За даними джерел, тоді під ударом опинився Московський нафтопереробний завод у Капотні - одне з найбільших підприємств галузі в Росії.

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