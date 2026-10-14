Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Москву

Минулої ночі Сили оборони України скерували на Москву та Московський регіон сотні ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера російської столиці Сергія Собяніна та " ТАСС ".

За словами Собяніна, російська ППО почала збивати українські ударні дрони, що летіли на Москву, після 23:00.

"Двадцять БпЛА, які летіли на Москву, знищили засоби ППО Міноборони РФ. На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав він о 23:47.

Через кілька хвилин стало відомо, що на російську столицю прямує нова "хвиля" українських безпілотників. Загалом протягом минулої ночі було близько 10 таких "хвиль" дронових атак.

"Силами ППО Міноборони РФ відбито атаку 30 безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін о 02:50.

Мер російської столиці стверджує, що під час нового повітряного нападу Сили оборони України застосували майже 500 дронів.

"У період із 20:30 13 жовтня до 07:00 14 жовтня в напрямку Московського регіону летіли 493 БпЛА. Більшість із них нейтралізували сили ППО на дальніх підступах. Ще 180 безпілотників знищили на підльоті до Москви", - написав Собянін вранці 14 жовтня.

За підрахунками "ТАСС", минулої ночі ЗСУ здійснили одну з наймасштабніших атак на Москву та регіон за останні два роки.

Крім того, відомо, що московські аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський припиняли роботу через загрозу атаки безпілотників. Внуково не працював понад вісім годин, а пасажирів зняли з усіх рейсів.