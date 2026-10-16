В Москве прекращена работа сразу четырех аэропортов из-за атаки дронов

Сначала Собянин сообщил о том, что уничтожены 10 дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Затем, спустя 20 минут, росчиновник отчитался о якобы сбитии еще 11 беспилотников, еще немного позже - уничтожили вроде-бы еще 16.

"ПВО Минобороны сбили 12 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в 0:15.

Известно, что из-за нашествия дронов все четыре аэропорта Московского авиаузла временно приостановили работу, о чем сообщила Росавиация. Речь идет о Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.