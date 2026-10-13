Мер Москви поскаржився на десятки дронів, які летіли на столицю РФ: що відомо
Мер Москви Сергій Собянін ввечері понеділка поскаржився на атаку дронів на російську столицю. За його словами, загалом було відбито атаку ніби-то 15 безпілоників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Собяніна в Telegram.
Згідно з його повідомленнями, російська протиповітряна система оборони знешкодила спочатку 10, а потім ще п'ять дронів, летівших на Москву.
"Сили ППО Міноборони збили десять безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють чспеціалісти екстрених служб", - написав Собянін.
РосЗМІ також сповістили, що три літаки, що летіли з Туреччини до Москви, розгорнулись над Литвою і почали повертатися назад через обмеження, що діють в аеропорту Внуково.
Атаки дронів на Москву
Нагадаємо, днями Москва та область опинилися під атакою безпілотників і малих повітряних куль, у регіоні активно працювала система ППО.
В той же день, 9 жовтня, літак російського диктатора Володимира Путіна, на якому він повертався з Туркменістану, не зміг одразу приземлитися в Москві через загрозу дронів та був перенаправлений до Санкт-Петербурга.
Ще раніше, у ніч на 6 жовтня, Московську область атакували ударні дрони. Під удар, ймовірно, потрапив Московський НПЗ у Капотні, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.