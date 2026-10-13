Мер Москви поскаржився на десятки дронів, які летіли на столицю РФ: що відомо

Мер Москви Сергій Собянін ввечері понеділка поскаржився на атаку дронів на російську столицю. За його словами, загалом було відбито атаку ніби-то 15 безпілоників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Собяніна в Telegram.

Згідно з його повідомленнями, російська протиповітряна система оборони знешкодила спочатку 10, а потім ще п'ять дронів, летівших на Москву.

"Сили ППО Міноборони збили десять безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють чспеціалісти екстрених служб", - написав Собянін.

РосЗМІ також сповістили, що три літаки, що летіли з Туреччини до Москви, розгорнулись над Литвою і почали повертатися назад через обмеження, що діють в аеропорту Внуково.