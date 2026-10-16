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У Москві припинено роботу одразу чотирьох аеропортів через атаку дронів

01:00 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
У Москві припинено роботу одразу чотирьох аеропортів через атаку дронів Фото: російська МНС на місці прильоту (Getty Images)
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Москву 15 жовтня ввечері масово атакували дрони. Навала БпЛА продовжилася і після опівночі, станом на 0:15 п'ятниці вже нібито було збито 47 безпілотників.

Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Спочатку Собянін повідомив про те, що знищено 10 дронів, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працювали спеціалісти екстрених служб.

Потім, через 20 хвилин, росчиновник відзвітував про нібито збиття ще 11 безпілотників, ще трохи пізніше - знищили начебто ще 16.

"ППО Міноборони збили 12 безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін о 0:15.

Відомо, що через нашестя дронів усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово призупинили роботу, про що повідомила Росавіація. Йдеться про Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня Сили оборони України направили на Москву та Московський регіон сотні ударних безпілотників.

Днем раніше, вночі 13 жовтня, ЗСУ били по Москві десятками дронів.

Зазначимо, через атаку дронів на Москву нещодавно літак російського диктатора Володимира Путіна, на якому він повертався з Туркменістану, не зміг одразу приземлитися в Москві і був перенаправлений до Санкт-Петербурга.

Це було пов'язано з обмеженнями в аеропорту через атаку дронів.

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