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В Москве прекращена работа сразу четырех аэропортов из-за атаки дронов

01:00 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
В Москве прекращена работа сразу четырех аэропортов из-за атаки дронов Фото: российская МЧС на месте прилета (Getty Images)
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Москву 15 октября вечером массово атаковали дроны. Нашествие БпЛА продолжилось и после полуночи, по состоянию на 0:15 пятницы уже якобы были сбиты 47 беспилотников.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Сначала Собянин сообщил о том, что уничтожены 10 дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Затем, спустя 20 минут, росчиновник отчитался о якобы сбитии еще 11 беспилотников, еще немного позже - уничтожили вроде-бы еще 16.

"ПВО Минобороны сбили 12 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в 0:15.

Известно, что из-за нашествия дронов все четыре аэропорта Московского авиаузла временно приостановили работу, о чем сообщила Росавиация. Речь идет о Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Напомним, в ночь на 14 октября Силы обороны Украины направили на Москву и Московский регион сотни ударных беспилотников.

Днем ранее, ночью 13 октября, ВСУ били по Москве десятками дронов.

Отметим, из-за атаки дронов на Москву недавно самолет российского диктатора Владимира Путина, на котором он возвращался из Туркменистана, не смог сразу приземлиться в Москве и был перенаправлен в Санкт-Петербург.

Это было связано с ограничениями в аэропорту из-за атаки дронов.

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