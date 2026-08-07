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У Москві поховали генерала РФ, що загинув при вибуху у ресторані

00:21 07.08.2026 Пт
2 хв
Також поховали зятя генерала Александра Чайка
aimg Пилип Бойко
У Москві поховали генерала РФ, що загинув при вибуху у ресторані Фото: місце вибуху в Москві в ресторані Balzi Rossi (Скриншот)
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У Москві поховали генерал-майора Валерія Плохотнюка, який, імовірно, загинув під час вибуху в ресторані Balzi Rossi, де проходило святкування дня народження командувача Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Олександра Чайка. За даними російських реєстрів та повідомлень ЗМІ, смерть Плохотнюка датована 1 серпня - днем вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію ASTRA.

Офіційні російські органи не повідомляли подробиць загибелі генерала або обставин інциденту. Відомо лише, що вибух стався у ресторані, де, за повідомленнями ЗМІ, проходив захід за участі представників російського військового керівництва.

Валерій Плохотнюк раніше очолював Оперативну групу російських військ у невизнаному Придністров’ї - він командував цим угрупованням у 2011–2013 роках.

Пізніше генерал обіймав посаду начальника штабу 49-ї загальновійськової армії РФ. Підрозділи цієї армії брали участь у бойових діях на Херсонському та Запорізькому напрямках після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також 5 серпня відбулися похорони Данила Передрія - зятя командувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Дочка генерала, за даними опозиційних ЗМІ РФ, отримала важкі поранення і зараз у лікарні.


Контекст новини

Ми вже повідомляли, що вибух стався ввечері 1 серпня біля входу до ресторану Balzi Rossi, який того дня був закритий для приватного заходу.

За офіційною версією Національного антитерористичного комітету РФ, невідома жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій, замаскований під подарунок, однак її зупинив охоронець.

Унаслідок вибуху загинули п'ять людей, ще 21 людина дістала поранення. Після цього у Росії було відкрито справу за статтею про теракт.

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