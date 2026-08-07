У Москві поховали генерала РФ, що загинув при вибуху у ресторані

У Москві поховали генерал-майора Валерія Плохотнюка, який, імовірно, загинув під час вибуху в ресторані Balzi Rossi, де проходило святкування дня народження командувача Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Олександра Чайка. За даними російських реєстрів та повідомлень ЗМІ, смерть Плохотнюка датована 1 серпня - днем вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію ASTRA .

Офіційні російські органи не повідомляли подробиць загибелі генерала або обставин інциденту. Відомо лише, що вибух стався у ресторані, де, за повідомленнями ЗМІ, проходив захід за участі представників російського військового керівництва.

Валерій Плохотнюк раніше очолював Оперативну групу російських військ у невизнаному Придністров’ї - він командував цим угрупованням у 2011–2013 роках.

Пізніше генерал обіймав посаду начальника штабу 49-ї загальновійськової армії РФ. Підрозділи цієї армії брали участь у бойових діях на Херсонському та Запорізькому напрямках після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також 5 серпня відбулися похорони Данила Передрія - зятя командувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Дочка генерала, за даними опозиційних ЗМІ РФ, отримала важкі поранення і зараз у лікарні.



