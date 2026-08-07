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В Москве похоронили генерала РФ, погибшего при взрыве в ресторане

00:21 07.08.2026 Пт
2 мин
Также похоронили зятя генерала Александра Чайко
aimg Филипп Бойко
В Москве похоронили генерала РФ, погибшего при взрыве в ресторане Фото: место взрыва в Москве в ресторане Balzi Rossi (Скриншот)
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В Москве похоронили генерал-майора Валерия Плохотнюка, предположительно погибшего при взрыве в ресторане Balzi Rossi, где проходило празднование дня рождения командующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Александра Чайко. По данным российских реестров и сообщений СМИ, смерть Плохотнюка датирована 1 августа – днем взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ASTRA.

Официальные российские органы не сообщали подробности гибели генерала или обстоятельств инцидента. Известно лишь, что взрыв произошел в ресторане, где, по сообщениям СМИ, проходило мероприятие с участием представителей российского военного руководства.

Валерий Плохотнюк ранее возглавлял Оперативную группу российских войск в непризнанном Приднестровье – он командовал этой группировкой в 2011–2013 годах.

Позже генерал занимал должность начальника штаба 49 общевойсковой армии РФ. Подразделения этой армии участвовали в боевых действиях в Херсонском и Запорожском направлениях после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также 5 августа состоялись похороны Даниила Передрия - зятя командующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко. Дочь генерала, по данным оппозиционных СМИ РФ, получила тяжелые ранения и сейчас находится в больнице.

Контекст новости

Мы уже сообщали, что взрыв произошел вечером 1 августа у входа в ресторан Balzi Rossi, который был закрыт для частного мероприятия.

По официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, замаскированное под подарок, однако его остановил охранник.

В результате взрыва погибли пять человек, еще 21 человек получил ранения. После этого в России было открыто дело по статье о теракте.

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