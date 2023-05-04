UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві почали глушити GPS через підготовку до параду, - ЗМІ

Фото: у Москві почали глушити GPS через підготовку до параду (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Москві почали глушити навігацію в межах Бульварного та Садового кільця на час підготовки до параду на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

За даними "Бази", співробітникам поліції в Москві оголосили, що на час підготовки до параду буде активовано зміну локації GPS.

"Навігатори можуть працювати зі збоями - тобто ви можете стояти на Тверській, а ваша локація на картах буде в районі Внуково", - йдеться у Telegram-каналі.

Зазначається, що таке траплялося й раніше, але навігацію глушили лише поряд із Кремлем.

Нагадаємо, у ряді областей Росії та Криму оголосили про скасування гучних військових парадів на 9 травня. У британській розвідці пов'язують таке рішення із величезними втратами РФ в Україні.

Тим часом у Москві думають провести параду без прольоту авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваGPSПарад у Москві