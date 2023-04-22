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Нікому літати? Парад у Москві вже вдруге може пройти без авіації

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Москва, Субота 22 квітня 2023 15:57
Нікому літати? Парад у Москві вже вдруге може пройти без авіації Фото: парад у Москві цьогоріч також може пройти без авіації (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Москві розглядають варіант проведення параду на 9 травня без прольоту авіації. Це нібито пов'язано з "небажанням відволікати" окупантів від війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza.

"Організатори параду Перемоги розглядають варіант, коли він пройде без його повітряної частини", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що цей варіант нібито "розглядається досить серйозно", проте остаточного рішення з питання ще не прийнято.

"Одне з джерел припустило, що це пов'язано з тим, що "пілотів і техніку не хочуть відволікати від виконання бойових завдань у зоні "СВО", - пише Telegram-канал.

Нагадаємо, що минулого року Москві також відмовилися від авіації під час параду. Тоді це пояснили нібито "поганими погодними умовами".

Варто зауважити, що в низці регіонів РФ, що межують з Україною, і окупованому Криму вирішили не проводити військові паради на 9 травня.

При цьому в Москві вирішили відмовитися від проведення параду на 1 травня через нібито "підвищений рівень терористичної небезпеки".

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