В Москве начали глушить GPS из-за подготовки к параду, - СМИ

По данным "Базы", сотрудникам полиции в Москве объявили, что на время подготовки к параду будет активирована смена локации GPS.

"Навигаторы могут работать со сбоями - то есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково", - говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что такое случалось и ранее, но навигацию глушили только рядом с Кремлем.

Напомним, в ряде областей России и Крыму объявили об отмене громких военных парадов на 9 мая. В британской разведке связывают такое решение с огромными потерями РФ в Украине.

Тем временем в Москве думают провести парада без пролета авиации.

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