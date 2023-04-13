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У Росії скасовують паради на 9 травня на тлі величезних втрат в Україні, - британська розвідка

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Москва, Четвер 13 квітня 2023 10:16
У Росії скасовують паради на 9 травня на тлі величезних втрат в Україні, - британська розвідка Фото: російські окупанти скасовують паради на 9 травня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівники низки регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму оголосили про відміну зазвичай гучних військових парадів, присвячених Дню Перемоги 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Заходи, насамперед, були скасовані через проблеми з безпекою поблизу кордону, заявили офіційні особи.

Як наголошується у зведенні, деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести святкування Дня Перемоги.

За даними британської розвідки, різні підходи підкреслюють делікатну комунікаційну проблему для Кремля. Путін формулює "спеціальну військову операцію" у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Повідомлення ризикують викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які усвідомлюють, наскільки погано організована і провальна кампанія в Україні. "Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські окупанти вирішили не проводити військовий парад у Криму на 9 травня із "міркувань безпеки".

При цьому в Курській та Білгородській областях Росії вирішили не проводити парад на 9 травня, щоб не "спровокувати супротивника".

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