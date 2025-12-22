У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув

Вибух стався у дворі житлового будинку, коли він сів у свою автівку. Як тільки 56-річний генерал сів у свій Kia Sorento у дворі житлового будинку на Ясеневій вулиці і почав рух, пролунав вибух.

Машину сильно пошкоджено, а Сарварова деблокували з авто. У нього множинні осколкові поранення та переломи, він госпіталізований у тяжкому стані.

Попередньо, під сидінням водія було закладено саморобний вибуховий пристрій, додають роспабліки.