У Владивостоці ліквідували окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні, - джерела
Бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію помсти на території Росії та ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За інформацією джерел РБК-Україна, спецоперація ГУР відбулася в районі н. п. Щитова у Приморському краї, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.
Цей підрозділ брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.
Російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.
Як розповіли джерела, о 9-й ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом - ще один.
Російські пабліки повідомляють, що на місце подій прибуло багато техніки та співробітників спецслужб, піднято вертоліт.
При в’їзді до селища Щитова оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок, рух транспорту частково перекрито, правоохоронці перевіряють автомобілі.
Причиною вибухів російські джерела називають нібито «"нцидент з газовим обладнанням".
В результаті ранкового ГУРкоту у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події присутні численні карети швидкої допомоги.
"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР.
В управлінні нагадують, що відповідальність наздожене кожного окупанта, який вчиняв воєнні злочини на території України.
Спецоперації ГУР в РФ
Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року.
Крім того, фахівці з української розвідки провели операцію у ворожому кіберпросторі, присвячену до Дня ГУР.