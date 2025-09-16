ua en ru
У Владивостоці ліквідували окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні, - джерела

Вівторок 16 вересня 2025 11:33
У Владивостоці ліквідували окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні, - джерела Фото ілюстративне: у Владивостоці ліквідували окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію помсти на території Росії та ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За інформацією джерел РБК-Україна, спецоперація ГУР відбулася в районі н. п. Щитова у Приморському краї, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Цей підрозділ брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

Як розповіли джерела, о 9-й ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом - ще один.

Російські пабліки повідомляють, що на місце подій прибуло багато техніки та співробітників спецслужб, піднято вертоліт.

При в’їзді до селища Щитова оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок, рух транспорту частково перекрито, правоохоронці перевіряють автомобілі.

Причиною вибухів російські джерела називають нібито «"нцидент з газовим обладнанням".

В результаті ранкового ГУРкоту у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події присутні численні карети швидкої допомоги.

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР.

В управлінні нагадують, що відповідальність наздожене кожного окупанта, який вчиняв воєнні злочини на території України.

Фото від джерел

Спецоперації ГУР в РФ

Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці ГУР здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК у так званий "єдиний день голосування" 14 вересня 2025 року.

Крім того, фахівці з української розвідки провели операцію у ворожому кіберпросторі, присвячену до Дня ГУР.

