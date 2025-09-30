ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії, який очолював спецпідрозділ "Авангард"

Росія, Вівторок 30 вересня 2025 11:16
UA EN RU
ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії, який очолював спецпідрозділ "Авангард" Ілюстративне фото: ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка ліквідувала підполковника Росгвардії та ще двох окупантів поблизу населеного пункту Тамбукан, що у Ставропольському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, операцію було проведено 27 вересня 2025 року. За підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох "росгвардійців" на території Росії.

"Знищено підполковника Росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу "Авангард", а також помічника та водія ватажка рашистів. Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала", - розповіли у ГУР.

Що відомо про "Авнгард"

Отдельний (17-й) спецпідрозділ "Авангард" - російський відділ спеціального призначення у складі Росгвардії, сформований у 1998 році на базі підрозділів "Едельвейс" і розташований поблизу Мінеральних Вод (Новотерський).

Раніше ми писали, що бійці Головного управління розвідки провели спецоперацію помсти на території Росії та ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

За інформацією джерел РБК-Україна, спецоперація ГУР відбулася в районі н. п. Щитова у Приморському краї, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Цей підрозділ брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Росгвардія Війна в Україні
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен