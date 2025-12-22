В Москве взорвали авто российского генерала, он погиб

Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда он сел в свою машину. Как только 56-летний генерал сел в свой Kia Sorento во дворе жилого дома на Ясеневой улице и начал движение, прогремел взрыв.

Машина сильно повреждена, а Сарварова деблокировали из авто. У него множественные осколочные ранения и переломы, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предварительно, под сиденьем водителя было заложено самодельное взрывное устройство, добавляют роспаблики.