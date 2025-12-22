В Москве взорвали авто российского генерала, он погиб

Сегодня утром в сети распространилась информация о том, что в Москве было совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Фаниля Сарварова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда он сел в свою машину. Как только 56-летний генерал сел в свой Kia Sorento во дворе жилого дома на Ясеневой улице и начал движение, прогремел взрыв.
Машина сильно повреждена, а Сарварова деблокировали из авто. У него множественные осколочные ранения и переломы, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Предварительно, под сиденьем водителя было заложено самодельное взрывное устройство, добавляют роспаблики.
Обновлено в 09:10
Следственный комитет РФ подтвердил, что генерал-лейтенант Фанил Сарваров - погиб.
Дело расследуют по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Ранее мы писали, что бойцы Главного управления разведки провели спецоперацию мести на территории России и ликвидировали оккупантов, которые совершали военные преступления в Украине.
По информации РБК-Украина, спецоперация ГУР состоялась в районе н.п. Щитовая в Приморском крае. Там дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Именно это подразделение принимало участие в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях.
Кроме этого украинская разведка ликвидировала подполковника Росгвардии и еще двух оккупантов вблизи населенного пункта Тамбукан, что в Ставропольском крае.