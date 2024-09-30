У Москві палає і вибухає житловий комплекс

Пожежа сталася у московському районі Дегуніно на Ільменському проїзді. Вогонь піднявся з 5 по 8 поверхи.

Російські медіа пишуть, що мешканці палаючого ЖК, рятуючись від полум'я, влізали на карниз. Крім того, через вогонь одна людина зістрибнула з вікна вниз, й пізніше була госпіталізована.

Як передає Telegram-канал Mash, після серії вибухів почали руйнуватися конструкції будинку у ЖК "Селігер Сіті". Також повідомляється, що через вибухи розлетілися вікна "на десятки метрів".

З палаючої будівлі місцеві надзвичайники проводять евакуацію, й з вогню врятували сімох людей.

Мешканці будинку розповіли представникам медіа, що бачили обгорілі частини газових балонів під вікнами багатоповерхівки.

Також вказується, що відкрите горіння у ЖК вже було ліквідоване.