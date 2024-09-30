В Москве горит и взрывается жилой комплекс

В столице РФ Москве в ночь на 30 сентября произошел сильный пожар в доме жилого комплекса "Селигер Сити". Огненное ЧП сопровождалось серией взрывов, предварительно, из-за газовых баллонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ и СМИ.
Пожар произошел в московском районе Дегунино на Ильменском проезде. Огонь поднялся с 5 по 8 этажа.
Российские медиа пишут, что жители горящего ЖК, спасаясь от пламени, влезали на карниз. Кроме того, из-за огня один человек спрыгнул из окна вниз, и позже был госпитализирован.
Как передает Telegram-канал Mash, после серии взрывов начали разрушаться конструкции дома в ЖК "Селигер Сити". Также сообщается, что из-за взрывов разлетелись окна "на десятки метров".
Из горящего здания местные чрезвычайники проводят эвакуацию, и из огня спасли семь человек.
Жители дома рассказали представителям медиа, что видели обгоревшие части газовых баллонов под окнами многоэтажки.
Также указывается, что открытое горение в ЖК уже было ликвидировано.
Ранее сообщалось, что около недели назад под Москвой произошел пожар на складе на площади 5000 "квадратов".
А 13 сентября в Московской области загорелся пожар на коксогазовом заводе, из-за чего эвакуировали работников предприятия.
Также напомним, в конце августа в Москве вспыхнуло двухэтажное административное здание, и для ликвидации мощного пожара задействовали четыре вертолета и корабль.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.