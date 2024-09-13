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У Підмосков'ї спалахнула пожежа на коксогазовому заводі

Московська область, Росія, П'ятниця 13 вересня 2024 15:23
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У Підмосков'ї спалахнула пожежа на коксогазовому заводі Ілюстративне фото: МНС Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Московській області у п'ятницю вдень, 13 вересня, спалахнула пожежа на коксогазовому заводі. Працівників підприємства евакуюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, займання сталося на підприємстві у місті Видне. Дим поширюється в бік південних районів Москви.

Наразі на заводі проводиться евакуація працівників. Причина пожежі невідома.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, 10 вересня у місті Раменське Московської області дрони влучили у дві житлові багатоповерхівки. На місці прильоту виникли пожежі.

Також 7 вересня під Воронежем спалахнула пожежа на складі боєприпасів. Через детонацію у частині Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації. Пізніше стало відомо, що це була операція СБУ.

Раніше в Тульській області РФ спалахнула масштабна пожежа. Загоряння відбулось на заводі.

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Пожежа Подмосковье
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