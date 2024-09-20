Під Москвою горить склад на площі 5000 кв м
У підмосковному селі Апаринки горить склад на території 5 000 кв м. ЗМІ пишуть про склад великого виробника матраців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Інформацію про пожежу підтвердили у МНС РФ.
Склад в Апаринках, який належить місцевій фабриці, російські ЗМІ називають одним із найбільших у Росії
На місці пожежі працюють 40 рятувальників та 14 одиниць техніки. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі.
За попередньою інформацією МНС РФ, постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 17 вересня в російському Ярославлі спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.
У ніч проти 18 вересня Сили оборони України атакували великий склад із боєприпасами та ракетами в Торопці Тверської області Росії. Наслідки атаки українських захисників помітні навіть із космосу.
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