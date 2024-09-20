Під Москвою горить склад на площі 5000 кв м

У підмосковному селі Апаринки горить склад на території 5 000 кв м. ЗМІ пишуть про склад великого виробника матраців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Інформацію про пожежу підтвердили у МНС РФ. Склад в Апаринках, який належить місцевій фабриці, російські ЗМІ називають одним із найбільших у Росії На місці пожежі працюють 40 рятувальників та 14 одиниць техніки. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі. За попередньою інформацією МНС РФ, постраждалих немає.