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У Москві палає і вибухає житловий комплекс

Москва, Росія, Понеділок 30 вересня 2024 04:17
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У Москві палає і вибухає житловий комплекс Фото: у Москві сталася сильна пожежа у житловому комплексі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У столиці РФ Москві у ніч проти 30 вересня сталася сильна пожежа у будинку житлового комплексу "Селігер Сіті". Вогняна НС супроводжувалося серією вибухів, попередньо, через газові балони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЧС РФ та ЗМІ.

Пожежа сталася у московському районі Дегуніно на Ільменському проїзді. Вогонь піднявся з 5 по 8 поверхи.

Російські медіа пишуть, що мешканці палаючого ЖК, рятуючись від полум'я, влізали на карниз. Крім того, через вогонь одна людина зістрибнула з вікна вниз, й пізніше була госпіталізована.

Як передає Telegram-канал Mash, після серії вибухів почали руйнуватися конструкції будинку у ЖК "Селігер Сіті". Також повідомляється, що через вибухи розлетілися вікна "на десятки метрів".

З палаючої будівлі місцеві надзвичайники проводять евакуацію, й з вогню врятували сімох людей.

Мешканці будинку розповіли представникам медіа, що бачили обгорілі частини газових балонів під вікнами багатоповерхівки.

Також вказується, що відкрите горіння у ЖК вже було ліквідоване.

Раніше повідомлялося, що близько тижня тому під Москвою сталася пожежа на складі на площі 5000 "квадратів".

А 13 вересня у Московській області спалахнула пожежа на коксогазовому заводі, через що евакуювали працівників підприємства.

Також нагадаємо, наприкінці серпня у Москві спалахнула двоповерхова адміністративна будівля, й для ліквідації потужної пожежі залучили чотири гелікоптери та корабель.

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