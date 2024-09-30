У Москві палає і вибухає житловий комплекс
У столиці РФ Москві у ніч проти 30 вересня сталася сильна пожежа у будинку житлового комплексу "Селігер Сіті". Вогняна НС супроводжувалося серією вибухів, попередньо, через газові балони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЧС РФ та ЗМІ.
Пожежа сталася у московському районі Дегуніно на Ільменському проїзді. Вогонь піднявся з 5 по 8 поверхи.
Російські медіа пишуть, що мешканці палаючого ЖК, рятуючись від полум'я, влізали на карниз. Крім того, через вогонь одна людина зістрибнула з вікна вниз, й пізніше була госпіталізована.
Як передає Telegram-канал Mash, після серії вибухів почали руйнуватися конструкції будинку у ЖК "Селігер Сіті". Також повідомляється, що через вибухи розлетілися вікна "на десятки метрів".
З палаючої будівлі місцеві надзвичайники проводять евакуацію, й з вогню врятували сімох людей.
Мешканці будинку розповіли представникам медіа, що бачили обгорілі частини газових балонів під вікнами багатоповерхівки.
Також вказується, що відкрите горіння у ЖК вже було ліквідоване.
Раніше повідомлялося, що близько тижня тому під Москвою сталася пожежа на складі на площі 5000 "квадратів".
А 13 вересня у Московській області спалахнула пожежа на коксогазовому заводі, через що евакуювали працівників підприємства.
Також нагадаємо, наприкінці серпня у Москві спалахнула двоповерхова адміністративна будівля, й для ліквідації потужної пожежі залучили чотири гелікоптери та корабель.
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