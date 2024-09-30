У Москві палає і вибухає житловий комплекс

Фото: у Москві сталася сильна пожежа у житловому комплексі (Getty Images)

У столиці РФ Москві у ніч проти 30 вересня сталася сильна пожежа у будинку житлового комплексу "Селігер Сіті". Вогняна НС супроводжувалося серією вибухів, попередньо, через газові балони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЧС РФ та ЗМІ.