В Москве горит и взрывается жилой комплекс

В столице РФ Москве в ночь на 30 сентября произошел сильный пожар в доме жилого комплекса "Селигер Сити". Огненное ЧП сопровождалось серией взрывов, предварительно, из-за газовых баллонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС РФ и СМИ.

Пожар произошел в московском районе Дегунино на Ильменском проезде. Огонь поднялся с 5 по 8 этажа.

Российские медиа пишут, что жители горящего ЖК, спасаясь от пламени, влезали на карниз. Кроме того, из-за огня один человек спрыгнул из окна вниз, и позже был госпитализирован.

Как передает Telegram-канал Mash, после серии взрывов начали разрушаться конструкции дома в ЖК "Селигер Сити". Также сообщается, что из-за взрывов разлетелись окна "на десятки метров".

Из горящего здания местные чрезвычайники проводят эвакуацию, и из огня спасли семь человек.

Жители дома рассказали представителям медиа, что видели обгоревшие части газовых баллонов под окнами многоэтажки.

Также указывается, что открытое горение в ЖК уже было ликвидировано.