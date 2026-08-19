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У Москві другу ніч поспіль пролунали вибухи через атаку дронів

06:49 19.08.2026 Ср
2 хв
Через тривогу довелося навіть перекривати виїзд з одного з міст
aimg Катерина Коваль
Фото: Собянін також відзвітував про роботу пожежників (Getty Images)

Уже другу ніч поспіль російська влада заявляє про масовану атаку дронів на Москву. За офіційними даними, кількість збитих безпілотників перевищила 20, а частина аеропортів країни обмежила роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Московська влада знову звітує про хвилю атак безпілотників — офіційні цифри протягом ночі стрімко зростали: якщо спершу йшлося про десяток "збитих" дронів, то вже за годину їхня кількість, за словами Собяніна, перевищила двадцять.

Атака зачепила й авіасполучення в регіоні. Кілька російських аеропортів, зокрема московських, тимчасово обмежили роботу через "Росавіацію".

Свою роботу призупинив і аеропорт Ярославля - місцевий губернатор пояснив це заходами безпеки, через які довелося обмежити транспортне сполучення в напрямку Москви.

Уранці Собянін повідомив ще про кілька "збитих" безпілотників, які нібито летіли на столицю Росії - офіційна кількість продовжує зростати.

Ще напередодні, у ніч на 18 серпня, столиця Росії та регіон зазнали масованої атаки дронів - тоді в регіоні зафіксували кілька пожеж. А в ніч на 16 серпня внаслідок подібної атаки спалахнув найбільший склад компанії Wildberries у Підмосков'ї.

Про зростання таких ударів говорив і сам мер Москви. На початку серпня Сергій Собянін поскаржився на кратне зростання кількості атак українських ударних дронів на столицю Росії.

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