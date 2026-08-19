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В Москве вторую ночь подряд раздались взрывы из-за атаки дронов

06:49 19.08.2026 Ср
2 мин
Из-за тревоги пришлось даже перекрывать выезд из одного из городов
aimg Екатерина Коваль
Фото: Собянин также отчитался о работе пожарных (Getty Images)

Уже вторую ночь подряд российские власти заявляют о массированной атаке дронов на Москву. По официальным данным, количество сбитых беспилотников превысило 20, а часть аэропортов страны ограничила работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Московские власти снова отчитываются о волне атак беспилотников - официальные цифры в течение ночи стремительно росли: если сначала речь шла о десятке "сбитых" дронов, то уже через час их количество, по словам Собянина, превысило двадцать.

Атака затронула и авиасообщение в регионе. Несколько российских аэропортов, в том числе московских, временно ограничили работу из-за "Росавиации".

Свою работу приостановил и аэропорт Ярославля - местный губернатор объяснил это мерами безопасности, из-за которых пришлось ограничить транспортное сообщение в направлении Москвы.

Утром Собянин сообщил еще о нескольких "сбитых" беспилотниках, якобы летевших на столицу России - официальное количество продолжает расти.

Еще накануне, в ночь на 18 августа, столица России и регион подверглись массированной атаке дронов - тогда в регионе зафиксировали несколько пожаров. А в ночь на 16 августа в результате подобной атаки вспыхнул крупнейший состав компании Wildberries в Подмосковье.

О росте таких ударов говорил и сам мэр Москвы. В начале августа Сергей Собянин пожаловался на кратный рост числа атак украинских ударных дронов на столицу России.

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