У Москві другу ніч поспіль пролунали вибухи через атаку дронів

Уже другу ніч поспіль російська влада заявляє про масовану атаку дронів на Москву. За офіційними даними, кількість збитих безпілотників перевищила 20, а частина аеропортів країни обмежила роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Московська влада знову звітує про хвилю атак безпілотників — офіційні цифри протягом ночі стрімко зростали: якщо спершу йшлося про десяток "збитих" дронів, то вже за годину їхня кількість, за словами Собяніна, перевищила двадцять.

Атака зачепила й авіасполучення в регіоні. Кілька російських аеропортів, зокрема московських, тимчасово обмежили роботу через "Росавіацію".

Свою роботу призупинив і аеропорт Ярославля - місцевий губернатор пояснив це заходами безпеки, через які довелося обмежити транспортне сполучення в напрямку Москви.

Уранці Собянін повідомив ще про кілька "збитих" безпілотників, які нібито летіли на столицю Росії - офіційна кількість продовжує зростати.