У Москві другу ніч поспіль пролунали вибухи через атаку дронів
Уже другу ніч поспіль російська влада заявляє про масовану атаку дронів на Москву. За офіційними даними, кількість збитих безпілотників перевищила 20, а частина аеропортів країни обмежила роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.
Московська влада знову звітує про хвилю атак безпілотників — офіційні цифри протягом ночі стрімко зростали: якщо спершу йшлося про десяток "збитих" дронів, то вже за годину їхня кількість, за словами Собяніна, перевищила двадцять.
Атака зачепила й авіасполучення в регіоні. Кілька російських аеропортів, зокрема московських, тимчасово обмежили роботу через "Росавіацію".
Свою роботу призупинив і аеропорт Ярославля - місцевий губернатор пояснив це заходами безпеки, через які довелося обмежити транспортне сполучення в напрямку Москви.
Уранці Собянін повідомив ще про кілька "збитих" безпілотників, які нібито летіли на столицю Росії - офіційна кількість продовжує зростати.
Ще напередодні, у ніч на 18 серпня, столиця Росії та регіон зазнали масованої атаки дронів - тоді в регіоні зафіксували кілька пожеж. А в ніч на 16 серпня внаслідок подібної атаки спалахнув найбільший склад компанії Wildberries у Підмосков'ї.
Про зростання таких ударів говорив і сам мер Москви. На початку серпня Сергій Собянін поскаржився на кратне зростання кількості атак українських ударних дронів на столицю Росії.