В Москве отказали в проведении новой акции протеста

В московской мэрии отказали в проведении новой акции протеста в поддержку допуска независимых кандидатов к местным выборам, которая планировалась на 31 августа. Об этом сообщают росСМИ.

Организаторами акции протеста выступили член "Партии перемен" Эльвира Вихарева, представитель "Руси сидящей" Иван Брушлинский, мундеп Елена Русакова и председатель "Либертарианской" партии Сергей Бойко.

Сообщается, что заявка на проведение акции была подана на несколько маршрутов шествия - по проспекту Мира, по Тверской улице и по Бульварному кольцу. Планировалось, что в протестах возьмет участие около 10 тыс. человек.

Было озвучено несколько причин для отказа в организации митинга. В частности, из-за возможного создания помех для движения пешеходов, другого мероприятия, а также отсутствия места.

Также отмечается, что мэрия Москвы не предоставила организаторам альтернативного варианта для организации акции.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов к местным выборам в Москве начались в середине июля. Протесты сопровождались массовыми задержаниями, в общей сложности число задержанных доходило до нескольких тысяч.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 25 августа в Москве должна пройти акция протеста. Ожидается, что в ней возьмет участие около 100 тыс. человек.