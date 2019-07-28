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Количество задержанных во время митинга в Москве возросло до почти 1400

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 03:04
Количество задержанных во время митинга в Москве возросло до почти 1400
Фото: митинг в Москве (twitter.com/Sergey_Elkin)

Это наибольшее количество задержанных за последние семь лет

В Москве число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 1371 человека. Об этом сообщеает "ОВД-Инфо".

Отмечается, что это рекордное число задержанных в Москве за последние семь лет.

Несанкционированная акция началась днем у здания мэрии Москвы. Позднее под давлением силовиков протестующие рассредоточились по близлежащим улицам и переулкам. В настоящее время участники акции находятся в оцеплении сотрудников ОМОНа на Трубной площади. Силовики выборочно задерживают людей и отводят в автозак. Машины направляются в подмосковные отделы полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сотрудники полиции грубо вытеснили журналистов нескольких изданий - "МБХ медиа", "Дождя" и "Открытых медиа" - от входа в Хамовнический суд под предлогом обеспечения безопасности. 

Отметим, что в пресс-службе московской полиции сообщили, что около 3,5 тыс. человек участвуют в акции в центре города.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 21:30 в Москве число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 938 человек. 

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