У Москві відмовили у проведенні нової акції протесту

У московській мерії відмовили у проведенні нової акції протесту на підтримку допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів, яка планувалася на 31 серпня. Про це повідомляють росСМИ.

Організаторами акції протесту виступили член "Партії змін" Ельвіра Віхарева, представник "Русі сидячої" Іван Брушлинский, мундеп Олена Русакова і голова "Лібертаріанської" партії Сергій Бойко.

Повідомляється, що заявка на проведення акції була подана на кілька маршрутів ходи - по проспекту Миру, по Тверській вулиці і по Бульварному кільцю. Планувалося, що в акції візьме участь близько 10 тис. чоловік.

Було озвучено кілька причин для відмови в організації мітингу. Зокрема, через можливе створення перешкод для руху пішоходів, іншого заходу, а також відсутності місця.

Також зазначається, що мерія Москви не надала організаторам альтернативного варіанту для організації акції.

Нагадаємо, акції протесту за допуск незалежних кандидатів до місцевих виборів в Москві почалися в середині липня. Протести супроводжувалися масовими затриманнями, в загальній складності число затриманих доходило до декількох тисяч.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 серпня в Москві повинна пройти акція протесту. Очікується, що у ній візьме участь близько 100 тис. чоловік.