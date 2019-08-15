В Москве отказались согласовать еще одну акцию протеста

Фото: акция протеста в Москве (twitter.com/novaya_gazeta/)

Власти запретили проведение акции 24 августа

Мэрия Москвы отклонила две заявки на проведение 24 августа акции протеста в поддержку допуска независимых кандидатов к местным выборам. Об этом пишут росСМИ.

Заявки в мэрию накануне подали снятый с выборов в Мосгордуму Александр Соловьев, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова. Организаторы просили согласовать митинг на площади Победы у Поклонной горы или шествие на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек.

В мэрии заявили, что шествие на Сахарова "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", а на площадке у Поклонной горы уже "запланировано проведение другого мероприятия".

Вместо этого мэрия предложила провести митинг в Марьино, на окраине Москвы. Однако организаторов мероприятия этот вариант не устраивает.

РБК-Украина писало, что мэрия Москвы не дала разрешение оппозиционерам на проведение акции протеста 17 августа по поводу не допуска независимых кандидатов к местным выборам.

Однако власти Москвы дали разрешение на проведение акции протеста в поддержку допуска независимых кандидатов к местным выборам 25 августа, в котором, по ожиданиям, примут участие до 100 тыс. человек. Власти отказали организаторам акции в проведении шествия, разрешив лишь установку сцены и проведение митинга на проспекте Акедемика Сахарова.