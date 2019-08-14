В Москве согласовали проведение акций протеста на 25 августа

Фото: протесты в Москве (twitter.com/MBKhMedia)

Ожидается, что в акции протеста примет участие около 100 тысяч человек

Власти Москвы дали разрешение на проведение акции протеста в поддержку допуска независимых кандидатов к местным выборам 25 августа, в котором, по ожиданиям, примут участие до 100 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Организатором акции протеста выступила незарегистрированная Либертарианская партия России. Планировалось, что она пройдет в формате шествия по бульварам от Пушкинской площади до внутренней части проспекта Академика Сахарова, где завершится митингом.

При этом отмечается, что власти отказали организаторам акции в проведении шествия, разрешив лишь установку сцены и проведение митинга на проспекте Акедемика Сахарова.

Вчера РБК-Украина сообщало, что московская мэрия отказала оппозиционерам в проведении акции протеста, которая планировалась на 17 августа. Ожидалось, что в митинге примут участие 30 тыс. человек.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов к местным выборам в Москве начались в середине июля. Протесты сопровождались массовыми задержаниями, в общей сложности число задержанных доходило до нескольких тысяч.