Москва під масованою атакою дронів: що відомо

Виходячи з постів мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю розпочалася приблизно об 11:40 і тривала щонайменше до 16:10.

За цей час Собянін відзвітував про нібито знищення 18 дронів, а на місця падіння уламків постійно виїжджали фахівці екстрених служб.

Також згідно з повідомленнями Росавіації, аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово були обмежені в роботі через загрозу атаки безпілотників. У період приблизно з 15:40 до 16:40 щонайменше перший не приймав і не відправляв авіарейси, а другий працював лише за погодженням із відповідними органами.

Тим часом у пабліках продовжують поширюватися кадри з Москви і Московської області, на яких атака дронів, судячи з усього, триває.

Також зазначимо, що згідно з публікацією Міноборони РФ, російська ППО в період з 9 ранку до 13:00 збила нібито 102 одиниці безпілотників над Брянською, Калузькою, Тульською і Московською областями.