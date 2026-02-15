RU

Москва под массированной атакой дронов: что известно

Фото: мер Собянин утверждает о сбитии минимум 18 дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 15 февраля, Москва практически с самого утра подвергается атаке неизвестных дронов. В российской столице закрывались аэропорты, а также зафиксированы падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Читайте также: Белгород остался без отопления и горячей воды до конца отопительного сезона

Исходя из постов мера Москвы Сергея Собянина, атака на столице началась примерно 11:40 и продолжалась как минимум до 16:10.

За это время время Собянин отчитался о якобы уничтожении 18 дронов, а на места падения обломков постоянно выезжали специалисты экстренных служб.

 

Также согласно сообщениям Росавиации, аэропорты "Домодедово" и "Внуково" временно были ограничены в работе из-за угрозы атаки беспилотников. В период примерно с 15:40 до 16:40 как минимум первый не принимал и не отправлял авиарейсы, а второй работал лишь по согласованию с соответствующими органами.

 

Тем временем в пабликах продолжают распространяться кадры из Москвы и Московской области, на которых атака дронов, судя по всему, продолжается.

 

Также отметим, что согласно публикации Минобороны РФ, российская ПВО в период с 9 утра до 13:00 сбила якобы 102 единицы беспилотников над Брянской, Калужской, Тульской и Московской областей.

Атаки дронов на Москву

Напомним, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января Москва тоже подверглась атаке дронов. Собянин отчитывался о сбитии беспилотников, а параллельно в столице закрыли аэропорт "Домодедово". Причем атака, судя по всему, происходила во время новогоднего обращения главы Кремля Владимира Путина.

Также мы писали, что Москва и пригород были атакованы дронами в ночь на 15 декабря. Тогда в столице временно закрывали аэропорты "Домодедово" и "Жуковский".

