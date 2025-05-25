Москва грає на чутливості. У ГУР пояснили, чому РФ не повертає "азовців"

Росія навмисно ускладнює повернення полонених з особливо чутливих категорій. Таку тактику використовують як інструмент інформаційної війни, аби посіяти розкол серед українців.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив представник ГУР Андрій Юсов.
"Ворог навмисно ускладнює повернення особливо чутливих категорій полонених", - наголосив Юсов.
За словами представника ГУР, мета росіян - викликати резонанс і незадоволення в українському суспільстві.
"Навіть тему полонених українців вони пробують використовувати в якості інструменту для розколу серед українців. Утім, єдність, розуміння та витримка в цьому болючому для кожної української родини питанні, руйнують плани ворога", - підкреслив Юсов.
Зауважимо також, що за даними Юсова, в рамках масштабного обміну "1000 на 1000", Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зміг звільнити полонених з 46 Військових частин Сил безпеки та оборони України.
"Вперше, за період повномасштабного російського вторгнення. Це не лише врятовані життя, але й безцінна інформація та надія, для багатьох інших бранців та їхніх рідних, для всієї країни. Тиша та відповідальність, особливо для тих, хто знає, про, що йде мова, врятують ще тисячі життів українців", - зауважив представник ГУР.
Зауважимо, що сьогодні після завершального етапу обміну в форматі "1000 на 1000" командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко зауважив, що в масштабному обміні не було жодного військового з бригади "Азов".
На що у Головному управлінні розвідки пояснили, як цього разу формувались списки для обміну полоненими.
Нагадаємо, що в п'ятницю стартував перший етап наймасштабнішого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Він передбачав звільнення 390 осіб: серед них 270 військових і 120 цивільних. Першого дня були звільнені бійці Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та прикордонники.
Другого дня, а саме в суботу, 24 травня, Україна повернула 307 захисників, серед яких - 27 воїнів із Маріуполя, а також бійці деяких інших військових підрозділів, які були звільнені вперше.
Сьогодні, 25 травня, з полону повернулися ще 303 українці, включно з 70 оборонцями Маріуполя.
РБК-Україна поділилося ексклюзивними кадрами масштабного обміну полонених, які опублікувала СБУ.
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