Москва грає на чутливості. У ГУР пояснили, чому РФ не повертає "азовців"

"Ворог навмисно ускладнює повернення особливо чутливих категорій полонених", - наголосив Юсов.

За словами представника ГУР, мета росіян - викликати резонанс і незадоволення в українському суспільстві.

"Навіть тему полонених українців вони пробують використовувати в якості інструменту для розколу серед українців. Утім, єдність, розуміння та витримка в цьому болючому для кожної української родини питанні, руйнують плани ворога", - підкреслив Юсов.

Зауважимо також, що за даними Юсова, в рамках масштабного обміну "1000 на 1000", Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зміг звільнити полонених з 46 Військових частин Сил безпеки та оборони України.

"Вперше, за період повномасштабного російського вторгнення. Це не лише врятовані життя, але й безцінна інформація та надія, для багатьох інших бранців та їхніх рідних, для всієї країни. Тиша та відповідальність, особливо для тих, хто знає, про, що йде мова, врятують ще тисячі життів українців", - зауважив представник ГУР.